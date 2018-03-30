На Житомирщине более 20 бойцов Нацгвардии заболели корью
В одной из воинских частей на Житомирщине более 20 бойцов заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Уточняется, что массовое заболевание корью зафиксировано в части Национальной гвардии Украины. По состоянию на 30 марта в больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих.
"Больным организовано надлежащее лечение, они обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления НГУ старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме", - говорится в сообщении Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части НГУ находится в пределах нормы.
Ранее "Страна" писала о том, что 11 военных заболели корью в Очакове Николаевской области.
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