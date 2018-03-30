В одной из воинских частей на Житомирщине более 20 бойцов заболели корью. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Уточняется, что массовое заболевание корью зафиксировано в части Национальной гвардии Украины. По состоянию на 30 марта в больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих.

"Больным организовано надлежащее лечение, они обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Как сообщила старший врач-эпидемиолог Северного Киевского территориального управления НГУ старший лейтенант медицинской службы Леся Куприенко, течение болезни у бойцов проходит в легкой форме", - говорится в сообщении Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в военной части НГУ находится в пределах нормы.

Ранее "Страна" писала о том, что 11 военных заболели корью в Очакове Николаевской области.

Также мы сообщали, что под Киевом медики зафиксировали вспышку кори и ветрянки среди военнослужащих.