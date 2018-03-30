В УЕФА в очередной раз доказали, что не собираются церемониться с клубами, замешанными в организации договорных матчей. Под очень жесткие санкции попал албанский Скендербеу, который в последнем розыгрыше Лиги Европы выступал в одной группе с киевским Динамо.

Албанский клуб отстранен от всех соревнований под эгидой УЕФА на 10 лет. Также Скендербеу выплатит штраф в один миллион евро.

Как передает канал Футбол 1, столь суровое наказание было вынесено по итогам расследования, которое выявило факт договорных встреч. Под подозрением сразу 50 игр с участием Скендербеу.

Наказание для Скендербеу является самым суровым в истории УЕФА. У албанского клуба есть еще время обжаловать решение, чем в клубе непременно воспользуются.

Ранее "Страна" сообщала, что вУЕФА изменили регламент Лиги чемпионов и Лиги Европы с сезона 2018/2019.