В киевской больнице пенсионер покончил с собой, вскрыв вены
Серьезный инцидент произошел на днях в одной из больниц Киева, где один из пациентов покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены на руках. Об этом сообщает "Обозреватель".
Как рассказали изданию сами сотрудники медучреждения, трагедия произошла 28 марта в одном из отделений Киевской клинической больнице №8.
Погибшим оказался 80-летний мужчина. На данный момент неизвестно, что же побудило пенсионера свести счеты с жизнью.
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