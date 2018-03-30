Серьезный инцидент произошел на днях в одной из больниц Киева, где один из пациентов покончил жизнь самоубийством, порезав себе вены на руках. Об этом сообщает "Обозреватель".

Как рассказали изданию сами сотрудники медучреждения, трагедия произошла 28 марта в одном из отделений Киевской клинической больнице №8.

Погибшим оказался 80-летний мужчина. На данный момент неизвестно, что же побудило пенсионера свести счеты с жизнью.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одесской области повесился пятиклассник после того, как мама отругала его за испачканную одежду.

Также мы сообщали о том, что в Гааге в зале парламента Нидерландов во время заседания мужчина пытался совершить самоубийство.