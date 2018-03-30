Одесский областной апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства по мере пресечения для подозреваемого лидера банды похитителей Магомеда Айдамирова на понедельник, 2 апреля на 12.00.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Такое решение было принято из-за неявки (по семейным обстоятельствам) адвоката Магомеда Айдамирова - лидера группы похитителей одесского предпринимателя, слушание ходатайства его адвоката об изменении меры пресечения (адвокат просит выход подзащитного под залог).

Источники "Страны" рассказали, что дядя Магомеда - известный криминальный авторитет Султан - Султанбек Айдамиров, якобы встречался с представителями батальона "Миротворец" и просил о поддержке. В том числе и присутствием в суде бывших членов батальона имени Джохара Дудаева.

Напоминаем, что трое других членов группировки, подозреваемых в похищении предпринимателя Юрия Ю. остаются в СИЗО - сроки их апелляций прошли и никто за них не подавал.

16 марта первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о задержании в Одессе банды, которая занималась похищением людей

"Страна" выяснила новые подробности этого задержания. Как сообщили наши источники в правоохранительных органах, в банде на самом деле были активисты националистических организаций, которые действовали вместе с уроженцами Чечни. Причем часть из них оказались бывшими бойцами спецназа президента Чечни Рамзана Кадырова. А другая часть состояла из членов ОПГ известного во всем СНГ криминального авторитета по прозвищу Султан – Султанбека Айдамирова. Руководителем банды был племянник Султана по прозвищу Мага. Кроме того в банду входил бывший боец полка "Азов" и участник боевых действий в АТО Евгений К. с позывным "Водяной".