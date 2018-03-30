В Одесской области Белгород-Днестровский, Черноморский, Николаевский, Одесский порты и Ольвия ограничили лоцманские проводки судов из-за тумана.

Как сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины, в Ренийском, Измаильском и Усть-Дунайском порту ограничений нет. Глубоководный ход Дунай-Черное море открыт.

Фото: uspa.gov.ua

Как сообщала "Страна", с 30 марта в Украине начинается долгожданное потепление. Как сообщает Украинский гидрометцентр, атмосферный фронт принесет небольшой мокрый снег и дожди в западных и северных областях Украины, в Карпатах умеренные осадки, на остальной территории без осадков.

Ранее мы писали, что после возведения арок керченского моста в порт Мариуполя не могут зайти сотни судов. В результате госпредприятие может потерять около 1,5 млн тонн грузов или 250 млн гривен чистой прибыли.