В Одессе образовался очередной крупный провал на дороге. Теперь это произошло на Дюковской, у подпорной стены морской академии. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как рассказали изданию очевидцы, в немаленькую яму угодил легковой автомобиль. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: dumskaya.net

Напомним, в декабре в Одессе на улице Канатной на проезжей части образовалась четырехметровая яма после того, как там провалился асфальт.

Любопытно, что в период таяния снега подобные провалы на дорогах стали характерным явлением для многих городов Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре провалившийся асфальт снова остановил движение транспорта. Похожая ситуация произошла и во Львове, где автомобиль провалился в канализационный коллектор.