Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области опубликовал повестку по вызову на заседание "командиру батальона" "Сомали" "ДНР" Михаилу Толстых по прозвищу "Гиви", который погиб более года назад. Об этом сообщают "Украинские новости".

Курьезная судебная повестка была опубликована 30 марта в официальной правительственной газете "Урядовий кур'єр".

"Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области... вызывает обвиняемого Толстых Михаила Сергеевича в подготовительное судебное заседание, которое назначено на 5 апреля 2018 года на 9:00", - говорится в повестке.

Вызывает обвиняемого судья Наталья Самоткан.

Фото: ukranews.com

В повестке указано, что "Гиви" обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка и ведение агрессивной войны), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 (террористический акт), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса.

Данные статьи предусматривают наказание в том числе в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщала "Страна", Михаил Толстых был убит в "ДНР" 8 февраля 2017 года в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель".

"Страна" также анализировала 5 главных версий убийства Михаила Толстых.