В воскресенье, 1 апреля, в Мариуполе состоится матч чемпионата Украины, за которым тянется шлейф самого громкого скандала сезона. Киевское Динамо на выезде сыграет с местным одноименным клубом. Игра начнется в 17.00.

Учитывая близость города к линии разграничения на Донбассе, и возможное посещение матча президентом Порошенко, в городе и на стадиое будут введены усиленные меры безопасности.

Как передает канал Футбол 1, об этом заявил вице-президент ФК Мариуполь Андрей Санин.

"Будет матч повышенной категории сложности, просто потому что к нам приезжает гранд украинского футбола, и, соответственно, мы тоже тщательно готовимся к тому, чтобы встреча прошла на максимально высоком уровне. Поэтому просим болельщиков помнить о том, что на стадионе – повышенные процедуры безопасности, и для того, чтобы вы не тратили время, стоя в очередях на проверке, рекомендую вам прийти пораньше. Поверьте, если вы придете в 15:00 на стадион имени Бойко, вам будет очень интересно, вы не будете скучать. Поэтому просим вас учитывать специфику матча и прийти пораньше", - заявил Андрей Санин.