Курс доллара на межбанке в пятницу 30 марта резво откатывается после трехдневного роста. Об этом пишет UBR.ua.

На старте межбанковских торгов доллар просел на 3 копейки — до 26,40-26,45 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Это задало тон рынку, и он продолжил снижаться.

"Достаточно быстро котировки ушли вниз, к 26,30-26,33 грн./$. Заметно увеличиваются валютные продажи, при этом большого спроса со стороны импортеров не наблюдается из-за пасхальных праздников, которые уже начались сегодня в преимущественно католической Европе", — отметил Гриненко.

Нацбанк не делал заявлений о планах по выходу на межбанк, вместо него доллар с утра активно продает несколько госбанков. Пока этого хватает, чтобы покрыть сокративший спрос на валюту.

НБУ активно успокаивал валютный рынок вчера: на открытии торгов продал порядка $34 млн. по запросу лучшего курса, возле отметки 26,55 грн./$. Львиная часть суммы досталась ПУМБу, который агрессивно скупал доллар последние два дня.

После того, как экспортный банк почти на 14 копеек взвинтил безналичные котировки доллара 28 марта, уже утром 29 числа нацбанковцы догадались сразу удовлетворить его валютные потребности. Чтобы он не будоражил весь рынок, и не раскачивал курс.

В итоге 28 марта безналичный валютный курс поднялся лишь на 2 копейки, и закрепился к вечеру в рамках 26,45-26,48 грн./$. На сегодня финансисты прогнозировали укрепление гривны.

"Рассчитываем, что в пятницу будет придержана часть покупок по евро и фунтам, в связи с выходными в ЕС и невозможностью осуществить платежи в этих валютах. Это окажет влияние на курс, и по нашим оценкам, велика вероятность открытия межбанка с отметок 26,40-26,50 грн./$ и постепенное снижение к 26,30-26,40 грн./$ с последующей проторговкой на этих цифрах", — прогнозирует директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник.

Ранее мы писали, что экспортеры не стали продавать доллар и завалили валютный курс гривны.

Также "Страна" писала, что объем международных денежных переводов в Украину будет увеличиваться пропорционально усилению темпов трудовой миграции, но отследить эти деньги будет все сложнее. Подробнее в материале "Мимо банков. Почему деньги заробитчан снова возят курьеры".