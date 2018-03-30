Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции задекларировала за 2017 год 342 тыс. долларов, 17 тыс. евро, 5 тыс. фунтов стерлингов наличных средств, 7 часов и 15 единиц ювелирных изделий.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают "Украинские новости".

Зеркаль задекларировала 592 173 гривен доходов в виде заработной платы.

Также задекларированы серьги с бриллиантами, 4 кольца с бриллиантами, кулон и 3 броши с бриллиантами (торговая марка не указана), крестик и серьги с бриллиантами (Tiffany & Co), серьги с изумрудами и бриллиантами (Van Cleef & Arpels), брошь и 2 комплекта с бриллиантами (Carrera y Carrera), 7 часов (2 Audemars Piguet, DeLaneau, Bovet, Jaeger Lecoultre, Girard-Perregaux, Corum), 3 изделия из норки и шиншиллы, а также 2 картины (Цветкова В.П.).

В ее собственности находится половина квартиры общей площадью 54 кв. м.

Также у замминистра в пользовании находится автомобиль Range Rover (2007 год выпуска).

Согласно декларации, средства на счетах Зеркаль в банках и других финансовых учреждениях отсутствуют.

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, сколько министр Климкин официально заработал в прошлом году.

Также в НАПК разъяснили, кто из антикоррупционеров обязан подавать е-декларации. Текст документа.