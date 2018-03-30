Слухи о том, что генпрокурора Юрия Луценко сняли с американского самолета в Амстердаме начинают подтверждаться. Пока, правда, косвенно.

Вчера "Страна" узнала, что у Луценко могли быть проблемы с вылетом в США из-за якобы аннулированной американской визы. Об этом нам рассказали сразу несколько не связанных друг с другом собеседников. По их данным, генпрокурор летел в Америку с пересадкой в голландской столице - но так и не сел в самолет из-за проблем с американской визой.

В тот же день пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook заявила, что виза США у Луценко на месте. Летал ли он вообще в Нидерланды, чтобы оттуда направиться в Америку - ни Луценко, ни Сарган не подтвердили и не оповергли.

Однако позже появилось подтверждение того, что Юрий Луценко 28 марта действительно был в Амстердаме. Его фото в самолете рейса Амстердам-Киев опубликовал в Facebook пользователь Сергей Радько.

"Не знаю про американскую визу, но то, что Луценко летел 28.03 из Амстердама в Киев в бизнес-классе это факт", - написал Радько в комментариях к посту нардепа Дмитрия Добродомова, который также озвучивал информацию об аннулировании американской визы для генпрокурора.

Фото Сергея Радько. Facebook

"Стране" удалось получить информацию о том, что генпрокурор в среду действительно летал рейсом Амстердам-Киев KL1385. Вылет был в 9:30 по местному времени, а прибытие в 13:05 по Киеву.

На данный момент ни Луценко, ни Сарган пока не прокомментировали этой информации.

"Страна" собрала все мнения о том, зачем Луценко мог лететь в США и почему его могли туда не пустить.

Ранее мы рассказывали о том, как после зачистки МихоМайдана Аваков улетел в Германию.