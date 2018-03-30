Планшет — популярный портативный девайс для веб-серфинга. Устройство оснащено большим сенсорным экраном, что делает удобным просмотр страниц в интернете, гейминг и чтение книг.

Шорт-лист бестселлеров формируют гаджеты Apple, Samsung, Nomi, Lenovo и Asus, представленные на сайте allo.ua.

Рейтинг открывает планшет Apple IPad Pro 10.5". Элегантный дизайн, тонкий корпус, яркий 10.5-дюймовый Retina-дисплей. Разрешение экрана — 2224 на 1668 точек. Мощный процессор Apple A9 обеспечивает плавную работу системы. Гаджет работает под управлением ОС iOS 11. Поддерживает Wi-Fi, Bluetooth, 3G, 4G и GPS.

Samsung Galaxy Tab E — ультратонкий планшет с отличным дисплеем и высокой производительностью. Яркий 9.6-дюймовый экран построен на матрице TFT (1280x800). Основа гаджета — 4-ядерный процессор T-Shark 2 и 1.5 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти — 8 Гб. Хранилище можно расширить с помощью карты-памяти microSD. Доступные беспроводные коммуникации — 2G, 3G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Бюджетный 10-дюймовый планшет Nomi C101012 Ultra3 отлично подходит для чтения книг, веб-серфинга, работы и творчества. Высокоскоростной 3G, красочный IPS-дисплей, технология быстрой зарядки — «начинка» устройства соответствует основным требованиям современного пользователя.

Футуристичный дизайн, яркий 10-дюймовый дисплей, аккумулятор 8400 мАч — характеристики Lenovo YOGA TABLET 3. Основа — четырехъядерный процессор Qualcomm APQ8009 в тандеме с 2 Гб ОЗУ. Технология AnyPen позволяет использовать в качестве стилуса любой предмет под рукой, а благодаря поворачивающейся подставке сбоку экрана можно использовать планшет как книгу, консоль или клавиатуру.

Завершает рейтинг 8-дюймовый планшет Asus ZenPad Z380KNL. Отличается высокой автономностью, производительным «железом» и стильным дизайном. На борту — восьмиядерный Qualcomm MSM8916 и 1 Гб ОЗУ. За подключение к интернету отвечает модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n. К плюсам можно отнести поддержку 2G, 3G и 4G.