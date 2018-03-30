Дочь отравленного в Британии экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия начала принимать пищу и есть в больнице.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Отмечается, что 33-летняя женщина хорошо отреагировала на лечение.

Ее отец, 66-летний Сергей Скрипаль, остается в критическом, но стабильном состоянии.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием "Новичок".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Скрипаля и его дочери Юлии, обвинив Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства. РФ отвергла все обвинения.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция нашла максимальную концентрацию яда на входной двери квартиры Скрипалей.

Также глава Пентагона рассказал, зачем отравили экс-ГРУшника Скрипаля.