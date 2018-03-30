В три миллиарда долларов могут вылится экономические потери Украины от запуска российской ГТС "Северный поток 2". Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает УНН.

"Речь идет о больших деньгах, а это примерно 3 млрд долларов и соответственно 3% ВВП... Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде всего экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит (газа в Евросоюз - Прим. Ред.)", - рассказал Юрий Витренко и добавил, что на сегодняшний день, Украина работает над тем, чтобы сохранить транзит газа. Кроме того, по его словам, ожидается решение ЕС, которое может повлиять на строительство "Северного потока 2".

"Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое возможно повлияет на то, что "Северный поток 2" не будет построен. С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны в Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока 2", - резюмировал Витренко.

Ранее "Страна" писала о том, что Германия выдала разрешение на строительство "Северного потока-2".

Также мы сообщали, что США пригрозили санкциями компаниям, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".