Под Киевом трое мужчин избили и ограбили ветерана АТО.

Об этом сообщила волонтер Светлана Шеповалова на своей странице в Facebook.

В городе Вишневое Киевской области трое мужчин напали на ветерана АТО Александра Рафальского, избили его и ограбили — забрали кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком.

Злоумышленники оставили мужчину в бессознательном состоянии. Александр — участник АТО, инвалид III группы. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одной из больниц, Адександру предстоит длительное лечение.

"В ограблении и избиении участвовали трое мужчин, двое из них местные, один из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны", — рассказала Светлана.

Фото: facebook.com

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