Под Киевом жестоко избили и ограбили ветерана АТО. Фото
Под Киевом трое мужчин избили и ограбили ветерана АТО.
Об этом сообщила волонтер Светлана Шеповалова на своей странице в Facebook.
В городе Вишневое Киевской области трое мужчин напали на ветерана АТО Александра Рафальского, избили его и ограбили — забрали кошелек, удостоверение инвалида войны, сняли цепочку с крестиком.
Злоумышленники оставили мужчину в бессознательном состоянии. Александр — участник АТО, инвалид III группы. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии одной из больниц, Адександру предстоит длительное лечение.
"В ограблении и избиении участвовали трое мужчин, двое из них местные, один из Донецкой области. Все трое знали, чем занимается Александр, где служил и что инвалидность получил в результате контузий. Все трое задержаны", — рассказала Светлана.
Фото: facebook.com
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