Уже завтра, 2 апреля, на Землю может упасть китайская космическая станция Tiangong-1 ("Небесный дворец"). Она войдет в плотные слои атмосферы 2 апреля. Из-за отклонения орбиты станции скорость ее падения очень возросла.

Часть Tiangong-1 должна сгореть в атмосфере Земли. Тем не менее, ее обломки, весом не менее 100 килограммов каждый, достигнут земной поверхности и нанесут значительный урон.

Фото: dailymail.co.uk

Куда рухнет "Тяньгун"

В зону возможного падения обломков станции входят Португалия, Испания, Италия, Греция, Турция, территории центральноазиатских республик (за исключением Казахстана), Китай, Япония, вся Африка, страны Азии, Океании, Австралия, США, Мексика, страны Центральной и Южной Америки.

Эксперты указали крупные города, которым может в теории грозить падение частей Tiangong-1 из космоса. Среди них - Пекин, Нью-Йорк, Рим, Барселона, Сочи и Владивосток. Самые крупные обломки, скорее всего, упадут в океан.

По данным некоммерческой исследовательской фирмы Aerospace, части космической станции могут быть видны до минуты или более – в зависимости от места наблюдателя и погодных условий. При этом эксперты уверяют, что шанс травмирования людей падающими обломками исчезающе мал - примерно один к 1,2 млрд.

"В истории космических полетов не было ни одного случая, когда человек пострадал бы от космического мусора. В 1997 году обломок ракеты Дельта II ударил женщину по плечу, но она не пострадала", - говорится в заявлении Aerospace.

7 марта ученые из Фраунгоферского института высокочастотной физики и радиолокационной техники опубликовали видео неконтролируемого вращения станции, снятое в радиолокационном режиме.

Что из себя представляет Tiangong-1

Станция была запущена в космос в 2011 году. Она стала первой не советской и не американской свободно летящей пилотируемой орбитальной станцией. Модуль весит около 8,5 тонн, имеет длину 12 метров и диаметр 3,3 метра. Его размеры сопоставимы с размерами школьного автобуса.

Tiangong-1 содержит в себе как проверенные временем компоненты китайского космического корабля "Шэньчжоу", так и новые технологии китайской космической промышленности.

Фото: chinaspacereport.com

Модуль состоит из трех секций: кормовой части, переходной секции и жилого модуля.

За все время работы "Тяньгун-1" посетили шесть космонавтов, в том числе и первая китайская женщина, которая побывала в космосе.

Фото: chinadaily.com.cn

С "Тяньгун-1" связаны первые в китайской космической программе стыковки: она принимала беспилотные и пилотируемые корабли "Шэньчжоу".

Фото: spaceflight101.com

Первоочередными задачами станции были обеспечение нормальной жизнедеятельности, работы и безопасности космонавтов в период пребывания на борту, а также эксперименты в сфере космической медицины, в области использования космического пространства, и испытания технического оборудования.

Станция могла содержать 3 космонавтов на протяжении максимум 20 суток. Но большую часть времени она работала в беспилотном режиме.

Уже в 2016 году она вышла из строя, потому что с ней была потеряна связь, и с тех пор пустовала. При этом станция превысила проектный срок службы на 2,5 года. Китайское космическое агентство информировало ООН, что станция войдет в атмосферу Земли в период между октябрем 2017 года и апрелем 2018 года.

В сентябре 2016 года на смену "Тяньгун-1" была запущена одномодульная станция "Тяньгун-2".

Китай и космос

Китай начал свою космическую программу в далеком 1956 году. Первый спутник в рамках программы был запущен в 1970 году. Шесть лет спустя Китай создал технологию возвращения спутников и стал третьим в этой сфере.

Страна стала третьей в мире космической сверхдержавой, имеющей собственную пилотируемую космонавтику, в 2003 году.

Китай стал третьим после СССР и США государством, самостоятельно запустившим человека в космос. 15 октября 2003 года корабль "Шэньчжоу-5" вывел на орбиту первого тайконавта Ян Ливэя.

На данный момент страна имеет разнообразные ракеты-носители, большое количество прикладных спутников практически всех видов, включая геостационарные, запускает межпланетные станции к Луне, а также разрабатывает программы запуска межпланетных станций к Марсу. За время своей космической программы Китай запустил более ста спутников.

Кроме того, Китай предоставляет услуги по запуску в космос для других стран и организаций, а также является разработчиком и изготовителем спутников на заказ и участвует в совместных программах. У страны есть четыре космодрома.

В 2022 году Китай планирует запустить многомодульную орбитальную станцию, которая должна стать третьей в мире после станций "Мир" и МКС.