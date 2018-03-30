НБУ проиграл суд держателю еврооблигаций Приватбанка
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск владельца еврооблигаций Приватбанка - панамской компании THEO Worldwide Corp - и взыскал с финучреждения 574000 долларов. Об этом сообщает Finclub, ссылаясь на пресс-службу НБУ.
18 мая 2017 THEO Worldwide Corp. подала в суд на ПриватБанк и британскую компанию UK SPV Credit Finance plc. (специальная компания, занимавшаяся выпуском еврооблигаций Приватбанка).
Держатель требовал признать незаконным списание его еврооблигаций и взыскать с ответчиков 100 тыс долларов.
В июле истец увеличил сумму претензий до 663 тыс долларов.
В качестве третьих лиц на стороне ответчика было привлечено ФГВФЛ, Минфин и НБУ, а третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.
28 марта 2018 суд решил частично удовлетворить иск и взыскать с банка 574 тыс долларов.
НБУ готовится обжаловать решение в суде высшей инстанции.
Напомним, в рамках национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции допэмиссии банка.
Речь идет о трех выпуски еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018, из которых 40 млн долларов были погашены в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.
Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года стал зарегистрировано в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.
Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако при их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.
После национализации Приватбанка компания-эмитент осталась в его собственности.
В начале октября 2017 Приватбанк изменил трасты (доверенное лицо) по еврооблигациям на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018.
С 3 октября 2017 новым доверителем является Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).
В свою очередь Национальный банк 27 октября 2017 согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк.
Madison Pacific Trust Limited 2 ноября 2017 сообщил банку о досрочном взыскании задолженности по евробондам.
Ранее "Страна" писала о том, что суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов более 1 млрд гривен.
Также мы сообщали, что с Приватбанка по еврооблигациям потребовали срочно взыскать $375 млн.