Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск владельца еврооблигаций Приватбанка - панамской компании THEO Worldwide Corp - и взыскал с финучреждения 574000 долларов. Об этом сообщает Finclub, ссылаясь на пресс-службу НБУ.

18 мая 2017 THEO Worldwide Corp. подала в суд на ПриватБанк и британскую компанию UK SPV Credit Finance plc. (специальная компания, занимавшаяся выпуском еврооблигаций Приватбанка).

Держатель требовал признать незаконным списание его еврооблигаций и взыскать с ответчиков 100 тыс долларов.

В июле истец увеличил сумму претензий до 663 тыс долларов.

В качестве третьих лиц на стороне ответчика было привлечено ФГВФЛ, Минфин и НБУ, а третьими лицами на стороне истца стали GLAS Trust Corporation Limited, Deutsche Trustee Company Limited, Madison Pacific Trust Limited.

28 марта 2018 суд решил частично удовлетворить иск и взыскать с банка 574 тыс долларов.

НБУ готовится обжаловать решение в суде высшей инстанции.

Напомним, в рамках национализации Приватбанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции допэмиссии банка.

Речь идет о трех выпуски еврооблигаций: на 175 млн долларов по ставке 10,875% с погашением 28 февраля 2018, на 200 млн долларов по ставке 10,25% с погашением 23 января 2018, из которых 40 млн долларов были погашены в августе 2016 года, а также на 220 млн долларов по ставке 11% (облигации субординированного долга) с погашением в 2021 году.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года стал зарегистрировано в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Еврооблигации с погашением в 2021 году были эмитированы через ICBC Standard Bank Plc (Великобритания), однако при их реструктуризации этот долг был переоформлен на UK SPV Credit Finance plc.

После национализации Приватбанка компания-эмитент осталась в его собственности.

В начале октября 2017 Приватбанк изменил трасты (доверенное лицо) по еврооблигациям на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018.

С 3 октября 2017 новым доверителем является Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).

В свою очередь Национальный банк 27 октября 2017 согласовал изменение структуры банковской группы ПриватБанк.

Madison Pacific Trust Limited 2 ноября 2017 сообщил банку о досрочном взыскании задолженности по евробондам.

Ранее "Страна" писала о том, что суд обязал Приватбанк вернуть семье Суркисов более 1 млрд гривен.

Также мы сообщали, что с Приватбанка по еврооблигациям потребовали срочно взыскать $375 млн.