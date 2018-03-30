Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал отечественным спортсменам есть побольше сала. Об этом передает БЕЛТА.

Глава белорусского государства на встрече с олимпийскими и паралимпийскими чемпионами страны заявил, что питание спортсменов - одна из важнейших составляющих их правильной подготовки.

При этом Лукашенко добавил, что эти вопросы не всегда правильно регулируются диетологами, тренеры также не следят за спортсменами.

"Как они будут выступать? Это же ненормально, - сказал президент. - Сало вам надо держать на этапах Кубка мира в холодильнике, нормальный кусок сала, чтобы вы могли после старта, забега, тяжелой тренировки кусок сала и черного белорусского хлеба съесть, а не пончики и мороженое. Нормальное питание для спортсменов - это вопрос номер один". "Вот сало - это самый лучший белорусский допинг".

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