В Киеве поступило сообщение о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда по улице Шолуденко, 1. Об этом сообщает паблик "Киев.Оперативный" в Facebook.

"Сообщение поступило около 10 минут назад, через 5 минут на месте были уже все экстренные службы, проверяют информацию", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Также сообщалось, что 29 марта поступил сигнал о заложенном взрывном устройстве в помещении Шевченковского райсуда Киева по улице Дегтяревской.

А 23 марта в Киеве неизвестный сообщил о "минировании" галереи PinchukArtCentre. В здании нашли подозрительный предмет. Всех сотрудников и посетителей эвакуировали, а для проверки привлекли робота-сапера.

Ранее в Киеве задержали мужчину за ложное минировании станции метро "Оболонь". За совершение противоправных действий мужчине грозит лишением свободы на срок до шести лет.