Конфликт с использованием нецензурной лексики разгорелся 29 марта между депутатом и националистом на сессии Винницкого областного совета, на которой в числе других должен был рассматриваться вопрос использования красно-черного-флага на официальных учреждениях города и области.

В словесную перепалку вступили депутат от партии "Батькивщина" Александр Масленников и представитель "Правого сектора" Андрей Гайдай.

Депутаты - сторонники красно-черного флага совместно с "Правым сектором" заблокировали трибуну, а Гайдай осуществлял прямую трансляцию дискуссий в сессионном зале.

В частности Гайдай поспорил с Масленниковым о значении этого флага.

Масленников назвал этот вопрос политическим, обвинил националистов в попытке сорвать сессию и заявил, что только недавно узнал о существовании красно-черного флага, несмотря на то, что "прожил уже более 40 лет".

В какой-то момент депутат сорвался на нецензурную брань.

"Тусуйся отсюда, гражданин, бл@дь", - обратился он к националисту и предложил Гайдаю "выйти и померяться патриотизмом".

В результате вопрос использования красно-черного флага на официальных зданиях Винницкой области во время памятных дат так и не был вынесен на голосование. После перерыва депутаты не смогли собрать кворум, поэтому председательствующий закрыл сессию.

Ранее "Страна" писала о том, что в Борисполе на главной площади подняли красно-черный флаг УПА.

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