В Украине с сегодняшнего дня, 30 марта сразу два оператора запустили связь четвертого поколения более чем в 20 городах страны.

Так, мобильный оператор lifecell сразу начал предоставлять услуги связи 4G (технология LTE) в 22 областных центрах, а также в Краматорске и Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Также оператор Vodafone, по данным компании, запустил 4G в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе.

В lifecell говорят, что в Николаеве, Чернигове, Житомире, Ривном, Черкассах, Виннице, Северодонецке и Краматорске, lifecell - единственный оператор, который начал предоставлять услуги связи четвертого поколения".

По его данным, в сети lifecell 49% смартфонов поддерживают технологию LTE.

Услуги мобильной связи четвертого поколения будут предоставляться по технологии LTE Advanced Pro (4.5G), обеспечивающей до пяти раз более высокую скорость загрузки (download), до 10 раз более высокую скорость передачи данных (upload), а также мгновенную реакцию сайтов и приложений по сравнению с 3G.

Для использования связи нового поколения абоненту необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G/LTE (USIM-карта) и смартфон с поддержкой минимум 4G/LTE.

"Карточка USIM не только поддерживает стандарт 4G (LTE), но и имеет другие преимущества: более высокую степень безопасности и дополнительные опции. Основное отличие - больший объем памяти. В адресной книге USIM можно хранить до 500 контактов с расширенными данными: несколькими номерами телефонов контакта и адресом электронной почты", – поясняет пресс-служба оператора.

lifecellтакже не планирует устанавливать отдельную стоимость трафика в сети четвертого поколения.

"Трафик 3G+ и 4.5G будет тарифицироваться одинаково. Абоненты будут самостоятельно выбирать, какой технологией пользоваться в настройках телефона", - говорится в пресс-релизе.

Вторую волну развертывания 4.5G вязи от lifecell в диапазоне 1800 МГц стоит ожидать в июле 2018 года.

Что касается "Vodafone Украина", то компания планирует с 30 марта по 2 апреля запустить 4G связь в диапазоне 2600 МГц постепенно в 20 городах Украины.

Первый запуск технологии охватит: Киев, три города Киевской области (Борисполь, Вишневое, Чабаны), Днепр, Павлоград (Днепропетровская область), Харьков, Купянск (Харьковская область), Запорожье, Энергодар (Запорожская область), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая область), Луцк, Кропивницкий, Одесса,·Херсон.

До июля 4G сеть будет запущена в 28 городах – к запущенным ранее добавятся Бровары, Ирпень (Киевская область) Лиманка (Одесской область), Бердянск (Запорожской область) Ужгород, Мукачево (Закарпатской область), Паляниця и Яремче (Ивано-Франковской область).

Ранее "Страна" сообщала, что стало известно, когда в Украине заработает связь 4G.

Также украинские операторы раскупили лицензии на 4G-связь. Итоги аукциона.