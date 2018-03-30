Стали известны подробности расстрела мужчин, который произошел в четверг, 29 марта, вечером на Новых домах в Харькове возле ресторана "Агдам", пишет местное издание Newsroom.

Как сообщили в пресс-службе МВД, инцидент произошел около 23:00. В полицию обратились местные жители, которые слышали выстрелы. Как выяснили правоохранители, когда группа из 10 мужчин вышла из ресторана, к ним подошли неизвестные и открыли огонь. В результате были ранены граждане 32 и 38 лет. Младший из них умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, а его приятель получил пулю в бедро.

По словам врачей, один из доставленных в больницу раненных находился в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали результата. Второй потерпевший, у которого было ранение в ногу, получил амбулаторную помощь и он покинул медицинское заведение.

Погибший в результате стрельбы в Харькове был гражданином Азербайджана и занимался торговлей на рынке "Барабашово". Также в полиции добавили, что ранение получил гражданин Грузии.

Нападающих вероятно было четверо, но стреляли только двое. Стреляли предположительно из автоматов Калашникова, один из которых нападавшие бросили во время бегства с места происшествия. Также нападающие бросили патроны, балаклаву и рукавицы.

По информации полиции также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу было срочно введен полицейскую операцию "Сирена". Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

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