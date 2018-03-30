В Украине народные депутаты хотят дать больше полномочий социальным инспекторам, которые смогут посещать получателей субсидий, и инициировать проверки материального положения семей.

Об этом пишет "Сегодня".

Законопроект "Об обеспечении госконтроля на время предоставления социальной поддержки", который уже находится в Раде, поможет выявлять злоупотребления при получении всех видов соцпомощи, прежде всего субсидий на коммунальные услуги. Эксперты считают, что субсидиантов должно быть на 20% меньше.

По словам главы Директората соцзащиты населения Минсоцполитики Виталия Музыченко, законопроект улучшит качество проверок, так как социнспекторы получат новые полномочия.

Ревизор сможет входить в жилье с проверками условий жизни тех, кто считает себя бедным и получил или хочет получить субсидию, а жильцы не будут иметь права ему отказать (сейчас имеют) инициировать самостоятельное обследование материально-бытовых условий семей (сейчас — по планам руководства).

Кроме того они смогут бесплатно (вопрос оплаты не урегулирован) получать данные, необходимые для установления права на соцподдержку, например, в банках — о наличии счетов, в Миграционной службе — о пересечении субсидиантом или членами его семьи границы, в БТИ — о наличии неучтенной жилплощади, в Сервисцентре МВД — о наличии авто. В первую очередь ревизоры пойдут с проверками к тем субсидиантам, к которым у социальных служб уже есть вопросы: допустим, кто-то в семье задекларирован как безработный, но есть информация, что он находится за границей на заработках, либо человек нелегально подрабатывает извозом на своем автомобиле, сдает "лишнюю" квартиру.

В законопроекте предусмотрено, что ответственность за отказ допустить инспектора для проверки будет "в соответствии с законом". А самих инспекторов должно стать больше (сейчас в Украине насчитывается 1493 инспектора, примерно по одному на 4000 получателей госпомощи). Также Музыченко уверен, что инспекторам нужно поднять зарплату, которая сейчас ненамного выше минимальной.

Старший консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий говорит, что государство имеет полное право проверить, кто получает бюджетные деньги, поэтому усиление проверок оправдано.

"Самый действенный метод при отказе допустить социнспектора — автоматическое лишение субсидии, а не штрафы, размер которых на порядок меньше. Но это надо прописать в законе", — сказал изданию Левицкий.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве пенсионерам рассылают извещения об отмене субсидий.

Также в Украине резко сократили размер субсидии на оплату ЖКХ.