На Сиднея в Австралии рухнул на землю воздушный шар с туристами. Об этом сообщает ABC News.

11 человек получили травмы, тогда как всего в корзине шара находилось 25 человек.

Фото: abc.net.au

Все пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. У многих травмы позвоночника и различные переломы. Однако в местной экстренной службе отметили, что полученные пострадавшими травмы не угрожают их жизни.

Местные власти начали расследование, чтобы установить причины произошедшего.

Ранее мы писали, что украинец пролетел на воздушном шаре между высочайшими пиками Карпат через Черногорский хребет.

Также сообщалось, что в египетском Луксоре потерпел крушение воздушный шар с туристами. По меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали.