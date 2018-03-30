Сегодня в подмосковном Волоколамске в связи с выбросом сероводорода на мусорном полигоне "Ядрово" вступает в силу режим повышенной готовности.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС.

"Режим повышенной готовности вводится в Волоколамске 30 марта. О введении режима чрезвычайной ситуации пока речи не идет", - сказали в главке.

Жителям города уже выдана первая партия средств индивидуальной защиты. "Речь идет о респираторах и масках. Готовится к закупке местными властями еще одна партия таких средств", - сказали в главке.

Режим повышенной готовности подразумевает целый комплекс мероприятий. Среди них - ограничения на ввоз мусора на полигон, регулярные замеры воздуха и информирование населения.

В четверг вечером на митинге у здания администрации в Волоколамске и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев сообщил жителям о начале процедуры поэтапного введения режима ЧС в Волоколамском районе. Позже он заявил, что введен режим повышенной готовности к ЧС.

21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. По состоянию на 26 марта, за медицинской помощью с момента выброса обратились 222 ребенка и 93 взрослых.

23 марта глава Волоколамского района Евгений Гаврилов был отправлен в отставку, временно исполняющим обязанности главы Волоколамского района стал глава городского округа Лосино-Петровский Андрей Вихарев.

Ранее "Страна" сообщала, что Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе Волоколамска, где отравились школьники.

Также под Москвой семеро детей отравились парами хлорамина в сауне, двое - в реанимации.