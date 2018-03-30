В Одесскую область возвращаются с зимовки перелетные птицы.

Как пишет "Думская", в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали стаю шилоклювок, которых за характерный окрас называют "крылатыми зебрами".

Эти птицы появляются в Украине достаточно редко и занесены в Красную книгу Украины. Работники парка надеются, что шилоклювки освоятся на искусственных островах, которые соорудили в лиманах с помощью волонтеров.

Фото: dumskaya.net

Как сообщала "Страна", жители Прикарпатья от внезапного похолодания спасли целую колонию из сотни аистов.

Также мы писали, что с 1 апреля по 15 июня будет действовать так называемый сезон тишины. В этот период будет запрещено проведение в лесах и зеленых зонах мероприятий и работ, являющихся источниками повышенного шума и беспокойства.