В Тузловские лиманы вернулись с зимовки "крылатые зебры"
В Одесскую область возвращаются с зимовки перелетные птицы.
Как пишет "Думская", в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" зафиксировали стаю шилоклювок, которых за характерный окрас называют "крылатыми зебрами".
Эти птицы появляются в Украине достаточно редко и занесены в Красную книгу Украины. Работники парка надеются, что шилоклювки освоятся на искусственных островах, которые соорудили в лиманах с помощью волонтеров.
Фото: dumskaya.net
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