В контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе в очереди ожидают 290 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"В целом в КПВВ сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 10/30; "Гнутово" - 60/30", - говорится в сообщении.

По данным ГНСУ, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 43,3 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сообщается также, что через КПВВ "Новотроицкое" на неподконтрольную территорию проехала грузовик от Миссии Международного комитета Красного Креста с медицинскими препаратами общим весом 2,8 тонны.

Ранее "Страна" сообщала, что пограничникам в зоне АТО четыре раза предлагали взятки за ускоренный проход через КПП.

Также на КПП Гнутово на Донбассе в автобусе скончался мужчина.