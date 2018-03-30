В Харькове в четверг вечером на Новых домах в перестрелке убили мужчину. Об этом сообщает местный портал NewsRoom со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел возле ресторана "Агдам" на проспекте Льва Ландау, 26. Группа мужчин выходила из заведения, когда неизвестный открыл по ним огонь из автомата.

По предварительной информации, стрелок находился в автомобиле. В результате ЧП один человек погиб, еще один получил огнестрельные ранения. Оба мужчины - кавказской национальности, один из них официально нигде не работал, второй был связан с торговлей на рынке "Барабашово".

В городе введен план "Перехват". Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"). Продолжаются оперативно-следственные действия.

А в Киеве полицейские поймали пьяного, который стрелял из стартового пистолета посреди улицы.

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