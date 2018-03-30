Канада отказалась безвозмездно предоставлять Украине летальное оружие.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, сообщает "Укринформ".

"Правительство Канады предан поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", - говорится в документе.

Однако в правительстве Канады подчеркнули, что остаются "в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование".

Также в правительстве Канады заявили, что пока не рассматривают возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада расширила контингент своих военных инструкторов в Украине.

Также Украина и Канада готовы подписать соглашение о военном сотрудничестве.