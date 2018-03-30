Личные данные около 150 млн пользователей сайта и мобильного приложения по подсчету калорий MyFitnessPal были украдены хакерами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление американского производителя спортивного питания и экипировки Under Armour Inc, которому принадлежит приложение.

Компания приобрела приложение MyFitnessPal еще в 2015 году. С его помощью пользователи могут отслеживать потребление калорий и составлять персональный комплекс упражнений.

Хакерам не удалось получить доступ к кредитным картам, номерам карточек социального страхования и водительским правам. Компания уже предупредила пользователей об инциденте и попросила их поменять пароли в приложении.

Также отмечается, что акции Under Armour упали на 4,6%, до $15,59 после сообщения о кибератаке.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала украинского хакера Дениса К., который занимался взломом банкоматов и организовал атаки на 100 банков в России на миллиард долларов.

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