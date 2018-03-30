Участникам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе удалось достичь прогресса в согласовании и верификации списка для обмена пленными на Донбассе. Об этом заявил полномочный представитель РФ на минских переговорах Борис Грызлов, пишет ТАСС.

"Мы достигли прогресса в согласовании и верификации списка удерживаемых лиц, понимании и согласовании механизма процедуры обмена. Есть условия и основания для завершения этого процесса", - сказал он.

Ранее главы стран "нормандской четверки" поприветствовали соглашение о возобновлении 30 марта режима прекращения огня по случаю праздника Пасхи, как это было согласовано в рамках контактной группы 23 марта. В совместном заявлении лидеры "четверки" подчеркнули важность строгого соблюдения перемирия и обеспечения эффективной проверки его выполнения наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Также мы писали, что заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг отправится на линию разграничение перед пасхальным перемирием.