Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут, передал телеканал NBC News.

Об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся 20 марта. Он заявил: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".

Как отмечает один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента из себя".

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Ранее президент США объяснил, почему хочет наладить отношения с Россией.

Также "Страна" проанализировала о чем Дональд Трамп может договориться с Путиным и как это скажется на Украине.