В пятницу 30 марта, иудеи начинают праздновать Песах, который продлится в 2018 году до 7 апреля.

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Песах начинается с заходом солнца.

Традиция связывает название "песах" с тем, что Бог "прошел" (на иврите — "пасах") мимо домов евреев в то время, когда наказывал египтян за отказ фараона отпустить еврейский народ.

В иудейском молитвеннике (сиддуре) Песах называется "временем нашей свободы". Тора именует его "праздником опресноков", так как главная особенность Песаха — заповедь есть пресный хлеб (мацу) и строжайший запрет не только употреблять, но и иметь в своем доме квасное (хамец).

Праздник начинается накануне 15 дня нисана (приходится на март — апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо.

Традиции

Традиции празднования Песаха очень строгие. В вечер 14 нисана все члены семьи должны дождаться захода солнца и собраться за одним столом для ужина, который называется Седер. На Седер принято приглашать бедных людей и одиноких знакомых, которые не имеют возможности провести Песах со своими близкими.

Для Седера готовится специальная еда. Одно из самых известных и главных блюд – маца (пресные хлебцы), которое нужно есть несколько раз во время ужина. Также на столе присутствует горькая зелень, которая символизирует горечь египетского рабства и харосет – глина из яблок, орехов и фиников из которой делали евреи в рабстве кирпичи.

Во второй части Седера подаются обычные еврейские праздничные блюда.

На Седере не принято есть всю приготовленную пищу. Такое блюдо как зроа - обжаренный кусок баранины с косточкой предназначен для того, чтобы во время ужина напоминать о жертвоприношении в храме Иерусалима.

Во время ужина каждый из сидящих за столом должен выпить 4 бокала вина. Дети вместо вина пьют виноградный сок. Число бокалов соответствует количеству обещаний, которые дал Бог избранному народу. Затем наливается пятый бокал, однако его не выпивают, а оставляют в честь пророка Элияха.

Не менее важной частью Седера являются молитвы и благословения.

После Седера наступают "будни праздника", их всего 5. Завершающим днем Песаха является также выходной, который предназначен для "церемонии разделения морских вод". Церемония посвящена эпизоду Ветхого Завета о том, как фараон решил поймать евреев, которых отпустил, и организовал погоню за ними. Однако евреям удалось перейти через воды Красного моря, которые расступились перед ними, а преследователи не смогли пройти сквозь них и погибли.

В Песах запрещается есть продукты из закваски или приготовленные методом брожения: хлеб, пиво, спиртное на основе солода. Квасное запрещено даже хранить дома в дни празднования Песаха. Чтобы избавиться от запрещенных продуктов, их либо сжигают, либо продают людям с другой верой. Запрет связан с тем, что когда иудеи бежали из рабства, они не смогли дождаться, когда тесто для хлеба созреет. Из-за этого они в пустыне питались лишь пресной мацой.

А 26 марта 2018 года у католиков, протестантов и других христиан западного обрядана началась Страстная неделя (седмица). Это последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе - Великому празднику воскресения Христова.

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