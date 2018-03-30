В пятницу 30 марта Государственное бюро расследований проведет выборы в Совет общественного контроля. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.

Мероприятие начнется в 14:00.

Всего к процедуре допущено 99 делегатов от общественных объединений.

Ранее 107 общественных объединений подали документы для участия в учредительном собрании. Однако 8 организаций подали не полный пакет документов или документы, которые не соответствуют требованиям ГБР.

Во время учредительного собрания путем рейтингового голосования будут выбраны 15 человек, которые войдут в Совет общественного контроля при ГБР.

Делегированные лица голосуют за тех, кто лично присутствовал на собрании.

Как сообщалось, 12 марта Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата, в том числе, на 152 должности следователей Бюро.

Ранее нардеп Мустафа Найем (БПП) заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением закона. По его словам, уже третий месяц в Бюро работают всего три человека - глава ГБР и два его заместителя, еще несколько человек определены в патронатную службу директора.

А глава ГБР Роман Труба получает более 100 тыс. гривен зарплаты в неработающем Бюро.