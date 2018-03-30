В ГБР сегодня выберут 15 членов Совета общественного контроля
В пятницу 30 марта Государственное бюро расследований проведет выборы в Совет общественного контроля. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
Мероприятие начнется в 14:00.
Всего к процедуре допущено 99 делегатов от общественных объединений.
Ранее 107 общественных объединений подали документы для участия в учредительном собрании. Однако 8 организаций подали не полный пакет документов или документы, которые не соответствуют требованиям ГБР.
Во время учредительного собрания путем рейтингового голосования будут выбраны 15 человек, которые войдут в Совет общественного контроля при ГБР.
Делегированные лица голосуют за тех, кто лично присутствовал на собрании.
Как сообщалось, 12 марта Государственное бюро расследований объявило конкурс на 219 должностей центрального аппарата, в том числе, на 152 должности следователей Бюро.
Ранее нардеп Мустафа Найем (БПП) заявил, что Государственное бюро расследований формируется с нарушением закона. По его словам, уже третий месяц в Бюро работают всего три человека - глава ГБР и два его заместителя, еще несколько человек определены в патронатную службу директора.
А глава ГБР Роман Труба получает более 100 тыс. гривен зарплаты в неработающем Бюро.