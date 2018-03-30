Правительство Канады в настоящее время не рассматривает возможности введения безвизового режима поездок для украинцев.

Об этом сообщается в ответе правительства страны на отчет постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ".

"Правительство Канады не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины", - утверждается в документе.

В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, однако считают, что страна пока не отвечает безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

"К этим критериям входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация безопасности", - поясняется в документе.

Ранее сообщалось, что 20 марта Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

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