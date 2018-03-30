Французские компании, которые работают в Украине сталкиваются с коррупцией, которая подрывает доверие иностранных инвесторов. Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон, передает ТСН.

"Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти", - рассказала посол.

Она также заявила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

"Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?", - подчеркнула посол.

Ранее Международный республиканский институт (IRI), возглавляемый сенатором Джоном Маккейном провел всеукраинский опрос, респонденты которого заявили, что в Украине усилилась коррупция со времен Евромайдана. Количество тех, кто считает, что со взятками с 2014 года стало только хуже, колеблется от 55% до 26%.