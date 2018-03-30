Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Сообщается, что следователи провели обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Ранее суд взял под стражу пятерых фигурантов дела о страшном пожаре в Кемерово.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу.

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