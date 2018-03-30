Государственный департамент США планирует требовать от заявителей на получение визы информацию об аккаунтах в соцсетях, адресах электронной почты и предыдущих номерах телефонов. Об этом сообщает Associated Press.

Данные новшества Госдеп хочет публично обсудить предложенные новые требования гражданами, которые повлияют на почти 15 миллионов иностранцев, которые ежегодно подают заявки на американские визы. 60-дневное обсуждение начнется с публикации документов пятницу.

Отмечается, что новые правила будут применяться практически ко всем заявителям на иммиграционные и неиммиграционные визы. По оценкам департамента, это повлияет на 710 000 заявителей иммиграционной визы и 14 миллионов неиммиграционных виз, в том числе тех, кто хочет приехать в США для бизнеса или учебы.

В случае принятия новых требований, заявителям на получение визы необходимо будет предоставить все свои имена в указанном списке социальных медиа за последние пять лет. Также заявители смогут добавить информацию о своих страницах в тех соцсетях, которые будут отсутствовать в списке.

Помимо этого, попросят указать номера телефонов, электронные адреса, статусы о поездках и депортациях за последние пять лет, а также информацию на предмет участия членов семьи в террористической деятельности.

Однако такая масштабная проверка не коснется претендентов на отдельные типы дипломатических и официальных виз.

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