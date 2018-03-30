Печерский райсуд Киева продлил на 2 месяца арест соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По решению суда, Дангадзе продолжили меру пресечения до 27 мая. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней в апелляционной инстанции.

Напомним, 5 декабря 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Саакашвили получил через координатора киевской областной ячейки "Руха новых сил" Дангадзе от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергея Курченко $500 тыс. на деятельность в Украине.

Дангадзе был задержан 4 декабря. Правоохранители утверждают, что он хотел покинуть территорию Украины.

6 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Дангадзе на два месяца без права залога. Впоследствии арест продлевали.

Михаил Саакашвили, его соратники и адвокаты называют данное дело сфабрикованным, а задержание Дангадзе незаконным. Сам Дангадзе утверждает, что вообще не знаком с Курченко, а аудиозаписи своих разговоров с беглым бизнесменом, называет фальсификацией и подтасовкой.

С.Дангадзе подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2, ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.4 ст.110-2 УК Украины (в частости, речь идет о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности).