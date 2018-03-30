Россия прекратила действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения с Украиной. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", - говорится в сообщении.

Отметим, соглашение действовало с 8 февраля 1995 года.

Согласно документу, страны поставляли вооружение и технику по согласованным стандартам и заключенными договорами.

Украина прекратила это соглашение еще 8 ноября 2017 года в одностороннем порядке.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

А в МИД Украины заявили, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией необходимо разорвать и вести речь о новом соглашении.