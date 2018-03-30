Американская компания Tesla отзывает 123 тысячи электромобилей марки Model S по всему миру. Причина кроется в деталях гидроусилителя руля, которые подвержены коррозии, говорится в сообщении Tesla, разосланном клиентам, пишет Deutsche Welle.

Сообщается, что коррозия поражает болты гидроусилителя руля в регионах с холодным климатом, что в свою очередь может затруднить контроль. При этом отзыву подлежат лишь модели, произведенные до апреля 2016 года. Компания намерена заменить детали руля в отозванных электромобилях.

В Tesla отметиили, что на данный момент не было зафиксировано ни одной аварии, причиной которой стала бы коррозия. Также в компании отметили, что водители могут по-прежнему пользоваться автомобилем вплоть до отзыва, учитывая лишь, что для поворота руля может понадобиться больше усилий.

Как сообщала "Страна", киевский пасечник Николай Ульянич, ставший знаменитым, когда его увидели продающим мед возле метро "Осокорки" из багажника электромобиля Tesla Model S, решил продать авто за 60 тысяч долларов.

Также мы писали, что хакеры взломали сервера компании Tesla, чтобы майнить криптовалюту.