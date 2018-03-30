Российский телеканал Russia Today с 1 апреля прекращает свое вещание в Вашингтоне. Об этом передает агентство Bloomberg.

Американские ретрансляторы WNVT и WNVC в марте 2017 года продали на торгах свои частоты за 182 млн долларов. Таким образом, они больше не будут сотрудничать с компанией MHZ Network, которая распространяет контент RT, Deutsche Welle, France 24 и других зарубежных телекомпаний.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян связала происходящее со статусом иностранного агента.

Телеканал RT зарегистрировался в США в качестве иностранного агента в ноябре 2017 года, подчиняясь требованию американского Минюста. Маргарита Симоньян назвала это требование "дискриминационным" и "противоречащим принципам демократии и свободы слова".

Как сообщала "Страна", Россия 29 марта объявила о высылке 60 американских дипломатов в ответ на аналогичные действия США. Решено выслать 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников Генерального консульства в Екатеринбурге. Им предстоит уехать до 5 апреля.