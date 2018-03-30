Соединенные Штаты назвали высылку 60-ти американских дипломатов из РФ "желанием России изобразить себя жертвой и уклониться от дальнейшего диалога". Об этом во время брифинга Вашингтоне заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт, передает CNN.

"Из представленного списка дипломатов ясно, что Российская Федерация не заинтересована в диалоге по вопросам, которые имеют значение для обеих наших стран", - заявила Науерт.

Также она отметила, что передала послу Джону Хантсману в Москве и всему персоналу, что американское правительство поддерживает представителей дипломатических миссий США в России.

"Наши действия (по высылке дипломатов - Прим.Ред.) были мотивированы исключительно нападением на Великобританию, атакой на британского гражданина и его дочь", - отметила Науерт.

Пресс-секретарь напомнила, что речь идет о первом применении нервно-паралитического газа "Новичок" в невоенное время на территории страны-союзника.

По ее словам, США после изучения возможных дальнейших мер против РФ "отреагируют соответствующим образом" на высылку своих дипломатов из России. "Я не буду прогнозировать ничего, что может произойти, но у нас, конечно, есть возможность сделать это", - отметила дипломат, говоря об ответных мерах Вашингтона.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента также подчеркнула, что не собирается раскрывать деталей потенциальной реакции вашингтонской администрации. "Мы изучаем варианты. Я не буду вдаваться в подробности. Президент, заместитель госсекретаря, министр обороны Джеймс Маттис и другие - это целый межведомственный процесс - обсуждать, какие шаги предпринимать дальше. Я не собираюсь опережать консультации, которые могут произойти ", - сказала Науерт.

Напомним, 26 марта власти США заявили, что высылают из страны 60 российских дипломатов и закрывают консульство РФ в Сиэтле.

А в Министерстве иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии заявили, что сразу 20 стран выслали 134 российских дипломатов.

Ранее мы писали, что в США назвали Россию "чудовищем из морских глубин с щупальцами".