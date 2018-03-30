С 30 марта с 00:01 в зоне АТО начало действовать "пасхальное" перемирие", о котором накануне договорились стороны в Трехсторонней контактной группе. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

В сообщении указано, что ТКГ подтверждает приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня с 30 марта.

"ТКГ подчеркивает важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня; эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня; отказа от наступательных действий и разведывательных операций; неприменения огня, включая ответный огонь; в частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения", - говорится в сообщении.

Ранее главы стран "нормандской четверки" опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшее время.

Также сообщалось, что в ОБСЕ считают необходимым открыть дополнительные контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в АТО в районе Попасной, Первомайска, Золотого и Счастья.