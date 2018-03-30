Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), передает ТАСС.

"Мы вышибаем дух из ИГИЛ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.

Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию.

"Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент.

Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в $1,5 трлн. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они истратили $7 трлн на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее США грозили нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.

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