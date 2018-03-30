"Мы уйдем очень скоро" Трамп назвал единственное условие ухода США из Сирии
Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки "Исламское государство".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Ричфилде (штат Огайо), передает ТАСС.
"Мы вышибаем дух из ИГИЛ, мы уйдем из Сирии очень скоро. Пусть другие люди теперь позаботятся об этом", - сказал он.
Американский лидер пообещал, что группировка полностью утратит всю занятую ей территорию.
"Но мы собираемся уходить оттуда очень скоро, вернуться в свою страну, которой мы принадлежим, в которой хотим быть", - резюмировал президент.
Сама речь Трампа была посвящена его инфраструктурному плану на общую сумму в $1,5 трлн. Глава государства при этом раскритиковал своих предшественников за то, что они истратили $7 трлн на Ближнем Востоке.
Напомним, ранее США грозили нанести удар по Сирии, если не прекратится зачистка Восточной Гуты.
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