Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблению властью. Об этом сообщила газета Le Monde.

Однако, по данным телеканала BFM, только в июне станет ясно, будет ли вообще проводиться такой процесс.

По информации газеты, экс-главу Франции подозревают в том, что он пытался получить конфиденциальную информацию у высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера.

В обмен за эти услуги экс-президент обещал ему содействовать в назначении на престижный пост в княжестве Монако. Эти обвинения напрямую не связаны с расследованием подозрений в незаконном финансировании Ливией предвыборной кампании Саркози в 2007 году.

По данным издания, Саркози может предстать перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьерри Эрзогом и бывшим генеральным прокурором при Кассационном суде Жильбером Азибером.

Речь идет о деле трехлетней давности, когда следователям в результате прослушивания разговоров стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом относительно Азибера. По версии следственных органов, экс-президент якобы в обмен на услугу обещал устроить Азибера на выгодную должность в Монако.

Также мы писали, что, по мнению Саркози, семья Каддафи оболгала его.

Однако посредник Каддафи заявил, что у Саркози короткая память.