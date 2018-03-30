Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг призвал подписантов Минских соглашений не препятствовать работе их беспилотников над территориями Донецкой и Луганской областей по обе стороны от линии разграничения.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Донецке, передает Укринформ.

"Учитывая то, что Минскими соглашениями предусмотрено применение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ беспилотных летательных апаратов и других технических средств дистанционного наблюдения, мы призываем подписантов этих соглашений не припятствовать и не вмешиваться в работу этих технических средств - беспилотников - путем угроз, либо же стрельбы, либо другим образом", - сказал Хуг.

Он отметил, что беспилотные летательные аппараты с дальностью полета свыше 160 км будут запускаться от Константиновки и осуществлять полеты как над Донецкой, так и над Луганской областями по обе стороны от линии соприкосновения, в том числе и в ночное время.

При этом Хуг подчеркнул, что безопасность наблюдателей является главным приоритетом.

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