В пятницу, 30 марта, весна в Украине начнет входить в фазу настоящего тепла.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в метеоблоге на сайте Opinion.

"В большинстве областей Украины дневная температура воздуха в течение 30, 31 марта и 1 апреля начнет постепенно набирать обороты и составит уже забытые +10+15 градусов. В южной части и в центральных областях, страшно сказать, однако очень вероятны +15+19 градусов и даже кое-где до +20 градусов", - отмечает она.

По прогнозу Диденко, в пятницу еще останется прохладная погода в северо-восточной части Украины: на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, северных районах Киевщины и Луганщины ожидается +2+6 градусов. Однако и там на Вербное воскресенье потеплеет до +7+14 градусов. Однако, "эти высокие градусы придут вместе с дождями и усилением ветра до штормовых значений".

"30 и 31 марта осадки наиболее вероятны на западе и севере Украины, на остальной территории будет доминировать сухая погода. 1 апреля, на Вербное воскресенье, мощный циклон над Беларусью и Балтикой докинет непогоду в Украину", - пишет Диденко.

По ее словам, в западных областях, а в течение дня на значительной части территории Украины пройдут дожди, местами умеренные и даже сильные: "Между прочим, эти дожди существенно снизят в воскресенье температуру воздуха в западных областях, днем там предполагается после чуть ли не +20 градусов всего +3 - +7 градусов".

"2 апреля весна опять взбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом. На западе и в северных областях температура воздуха составит +3+9 градусов, а в ночные часы ожидаются даже небольшие "минусы". Однако на востоке, в центре и на юге еще будет тепло, +9+15 градусов", - добавляет синоптик.

Во вторник, 3 апреля, холодная погода охватит север и центр Украины, на западе начнет теплеть, на юге и юго-востоке ожидается +7+12 градусов.

В течение 4-5 апреля в Украине будет преобладать, наконец, теплая солнечная погода, температура воздуха повысится до +10+16, местами до +17+20 градусов.

В Киеве ближайшие дни также будут с "батутными прыжками осадков, температуры воздуха и атмосферного давления".

30 марта еще будет преобладать прохладная погода, днем до +4,+5 градусов, будет идти периодический дождь.

31 марта и 1 апреля в столице существенно потеплеет. Днем ожидается до +12+15 градусов. Однако усилится юго-восточный ветер, в воскресенье во второй половине дня пройдут дожди.

Напомним, что в Украину постепенно приходит тепло и солнечная погода.