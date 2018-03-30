Бывший вице-президент США Джо Байден признал, что не должен был публично выражать угрозы избить президента Дональда Трампа из-за его вульгарных высказываний о женщинах.

Об этом Байден сказал во время беседы с журналистами, сообщает издание The Huffington Post.

"Я не должен был говорить того, что сказал", - сказал Байден в интервью "Pod Save America".

В то же время, он заметил, что ему не стоит было говорить об этом и во второй раз, что он сделал на прошлой неделе в Университете Майами.

Как отметил Байден во время интервью, он "не должен был высказываться так еще раз, потому что не собирается вступать в драку с этим парнем". Тем не менее, он подчеркнул, что на протяжении своей жизни имеет нетерпимость к насилию относительно женщин, заметив, что риторика Трампа была "вульгарной".

Это высказывание Байдена вызвало реакцию самого Трампа в сети Twitter.

"Байден пытается показать, что он крутой парень. В действительности, он слаб - как ментально, так и физически. И, все же, он решил мне угрожать физической расправой, уже во второй раз. Он меня не знает, но он очень быстро и сильно упал бы, и при этом плакал все время. Не надо угрожать, Джо!" - написал Трамп.

Напомним, Байден, назвавший украинского генпрокурора "сукиным сыном", хочет пойти в президенты США.