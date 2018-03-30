Администрация Президента по просьбе представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека Аксаны Филипишиной удалила электронную петицию к Петру Порошенко с просьбой принять меры для прекращения пропаганды гомосексуализма и защиты традиционных семейных ценностей.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на представителя Администрации президента.

Петиция была зарегистрирована 26 января председателем правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины Виктором Танцюрой. В случае набора 25 тысяч голосов она была бы отправлена на рассмотрение президенту.

Петиция набрала более 23 тысяч голосов за 30 дней до окончания срока сбора подписей, однако вечером 27 марта была удалена с сайта президента.

В Администрации подтвердили, что они, а не автор, удалили петицию, однако причины комментировать официально отказались.

"Инициатор петиции получил ответ на этот вопрос, мы не можем комментировать эти решения по телефону", - сказали в приемной президента.

В АМЦЕХУ заявляют, что письмо с просьбой прекратить обнародование петиции было направлено в Администрацию Филипишиной.

Филипишина подтвердила, что направила обращение, поскольку считает, что петиция призывает к ограничению прав человека, подстрекает к дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, нарушает права ЛГБТ-людей на уважение к их чести и достоинству.

"Такими петициями общество подстрекается, навязываются позиции о том, что правильно, а что нет, а это дискриминация. Это не вопрос свободы слова. Это вопрос прав человека. "Моя свобода и мое право заканчиваются там, где начинается свобода и права другого человека", - сказала она.

В то же время Танцюра зарегистрировал аналогичные петиции на сайте Кабинета Министров и Верховной Рады, и за месяц до окончания срока сбора подписей они набрали почти 25 тыс. и 20,3 тыс. голосов соответственно.

Филипишина сообщила, что обращение с просьбой прекратить их публикацию отправила также в правительство и парламент, однако ответа от них пока не получила.

Она также призвала Администрацию, Кабмин и Раду при дальнейшем обнародовании петиций проводить анализ их содержания на предмет нарушения требований антидискриминационного законодательства.

При этом она заявила, что удаление Администрацией петиции по обращению секретариата омбудсмена - не первый случай, ранее это уже делала Киевская городская государственная администрация и ряд других госадминистраций.

"В таких историях нужно находить позитив. Хорошо, что мы наконец начнем публичную дискуссию о культуре регистрации петиций", - сказала Филипишин.

В своих петициях Танцюра пишет, что план действий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека до 2021 года предусматривает включение гендерных знаний в школьную систему образования, легализацию зарегистрированного гражданского партнерства для однополых пар и разрешение трансгендерам усыновлять детей.

Автор опасается, что после реализации плана будет введена уголовная ответственность за критику популяризации гомосексуализма, а родителей школьников, противодействующих этому, могут лишать родительских прав.

"Однополая сексуальность является следствием свободного, но ошибочного, аморального и греховного выбора человека. Пропаганда гомосексуализма, неправильное воспитание, пережитое в детстве сексуальное насилие и другие причины могут подтолкнуть к такому греховному выбору. Библия относит гомосексуализм к самым тяжким грехам", - утверждает пастор.

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